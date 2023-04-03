Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başlatıldı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak için bağış kampanyası başlatıldı. 7.000 TL’ye kadar bağışlar makbuz karşılığında elden, 7.000 TL ve üzeri ise duyurulan banka hesap numaralarına yapabilecek.

Başak KAYA

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14 Mayıs'ta yapılacak ve Türkiye’nin kaderinin belirleneceği Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağış yapmak isteyen yurttaşlar 7.000 TL'ye kadar makbuz karşılığı elden bağış yapabilecekleri gibi, 7.000 TL ve üzeri bağışlarını duyurulan banka hesap numaralarına yapabilecek.

EN FAZLA NE KADAR BAĞIŞ YAPILACAK?

Yalnızca TC vatandaşı gerçek kişilerin katılabileceği yardım kampanyasına her bir tur için, her yurttaş en fazla 55 bin 598 TL'de bağışta bulunabilecek. Döviz cinsinden yapılacak bağışlar için de yine üst sınır olarak 55 bin 598 TL karşılığı döviz kabul edilebilecek.

Bağış kampanyasıyla ilgili yapılan detaylı açıklama şu şekilde:

*Sadece T.C. vatandaşı olan gerçek kişiler bağış yapabilir

*Yurt dışından yapılacak bağışlar için de T.C. vatandaşlığı şarttır

*Yabancı devletler, uluslararası kuruluşlar, tüzel kişiler, T.C. uyrukluğunda olmayan gerçek kişiler bağış yapamaz

*Bir kişi, her bir adaya, her bir tur için en fazla55 bin 598 tl bağış yapabilir (üst sınır)

*Bağış prensip itibariyle adayın banka seçim hesaplarına yapılır. Ancak 7.000,00 TL'ye kadar makbuz karşılığı elden bağış yapmak da mümkündür. 7.000,00 TL üstü bağışlar kesinlikle banka hesaplarına yapılmak zorundadır. İsteyen vatandaşlar 10 TL 20 TL gibi tutarları dahi banka hesaplarına gönderebilirler.

*Döviz cinsinden de bağış yapılabilecek. Ancak, bu durumda bağış üst sınırı yine 55 bin 598 TL’nin döviz karşılığı tutar olacaktır. Üst sınırın geçilip geçilmediğinin tespitinde bağışın yapıldığı günden bir önceki gün Resmi Gazete’de ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır. Bu nedenle, sınırın geçilmemesi için azami özen gösterilmelidir.

*Bankalarda yurt içinde bağış tutarları üzerinden herhangi bir ad altında masraf alınmayacaktır.

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