Abone Ol

Kılıçdaroğlu, iftarda eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile bir araya geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Platformu’nun düzenlediği iftar buluşmasında, eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile bir araya geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu, iftarda eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam İstanbul Platformu'nun düzenlediği iftar buluşmasına katıldı.

Kılıçdaroğlu, iftarda eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na iftarda; İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP İstanbul Milletvekilleri İlhan Kesici ve Akif Hamzaçebi eşlik etti. ANKA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam