Kılıçdaroğlu, iftarda eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile bir araya geldi
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Platformu’nun düzenlediği iftar buluşmasında, eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam İstanbul Platformu'nun düzenlediği iftar buluşmasına katıldı.
Kılıçdaroğlu, iftarda eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu'na iftarda; İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP İstanbul Milletvekilleri İlhan Kesici ve Akif Hamzaçebi eşlik etti. ANKA