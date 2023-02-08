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Kılıçdaroğlu: Sınıfta kaldılar, sorumlusu Erdoğan

Gece sosyal medya hesabından bir video yayımlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar” dedi.

Yayınlanma: 02:28 - 08 Şubat 2023 Güncellenme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

“Halkımızın halini yerinde gördüm” diyen CHP lideri, “Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar. Sınıfta kaldılar, sorumlusu Erdoğan” ifadelerini kullandı.

 

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