Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’ndan kritik görüşme

Ankara'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu saatlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geliyor. İki ismin Ahlatlıbel Parkı'nda bir araya geldiği öğrenildi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

28 Mayıs seçimleri sonrası CHP’de değişim rüzgarı esiyor…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in “değişim” vurgulu açıklamaları sonrası partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu, dün partisini grup toplantısında “Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin” dedi ve şöyle devam etti: “Yenilenmenin ve değişimin önünü sonuna kadar açacağım.”

Bugün erken saatlerde Ankara’ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu saatlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla buluştu.

İki ismin saat 10.00 sıralarında Ahlatlıbel Parkı’nda bir araya geldiği öğrenildi.

“MESELE İSTANBUL’DAN İBARET DEĞİL”

İmamoğlu, dün gazetecilerin CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “İstanbul’u da düşünmek zorundayım” açıklaması hatırlatılarak yönelttiği “Siz aday olursanız İstanbul ne olacak” sorusuna “Kendileri genel başkanımız. İstanbul’u da düşüneceğiz, Ankara’yı da düşüneceğiz, Türkiye’yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul. Ama mesele İstanbul’dan da ibaret değil” yanıtı vermişti.

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