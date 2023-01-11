Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "TÜİK eliyle işçiden 300 milyar Dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

TÜİK üzerinden iktidara yüklenen CHP lideri, “TÜİK eliyle işçiden 300 milyar Dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz” dedi.

“DEVLETE DEĞİL, İŞÇİYE ÖDEYECEĞİZ”

Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, beyaz yakalılara da vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, “‘E biz beyaz yakalılar?’ dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TÜİK ÖNÜNDEN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Açıkladığı veriler nedeniyle birçok kesim tarafından eleştirilen TÜİK’e en büyük tepkilerden biri CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan gelmişti.

2022’nin aralık ayında TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK’e gitmişti. Kılıçdaroğlu ve CHP yetkililerinin gittiği TÜİK, kapılarını açmamıştı.

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