Kılıçdaroğlu: İsterseniz tanıştırırım, gerçek ülkücü görürsünüz

TBMM'deki grup konuşmasının görüntüsünü paylaşarak sosyal medya hesabından seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ben, Sinan Ateş’in kızlarına mutlaka adaleti getireceğim. Bu sözü CHP ülkücülerine verdim, tutacağım. Evet CHP’de çok ciddi sayıda ülkücü arkadaşımız var. İsterseniz tanıştırırım, gerçek ülkücü görürsünüz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasının görüntüsünü paylaşarak sosyal medya hesabından seslendi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili paylaşımında Kılıçdaroğlu, “Ben, Sinan Ateş'in kızlarına mutlaka adaleti getireceğim. Bu sözü CHP ülkücülerine verdim, tutacağım. Evet CHP'de çok ciddi sayıda ülkücü arkadaşımız var. İsterseniz tanıştırırım, gerçek ülkücü görürsünüz” ifadelerine yer verdi.

“NET SÖYLÜYORUM”

TBMM’deki grup toplantısında Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

*MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Bir kere şunu net söyleyeyim; Sinan Ateş bizim de evladımızdır. CHP’de ülkücü arkadaşlarımız var. Sinan Ateş onların da evladı, kardeşi, yol arkadaşları.

*Net söylüyorum CHP şehidin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP ülkücülüğüne karşı sorumluluğumdur. Ben bu sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım. Yanında cinayete azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin.

*Mafyaya fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Onlar da mafyacılık oynadı, her şeyi berbat ettiler. Bilmiyor muyuz sanıyorsunuz. Bir şehit var ortada bu kan yerde kalmayacak.

*Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin. CHP’de ciddi bir ülkücü varlığı var ve bu ülkücülerle birlikte hareket ediyor. Çünkü ülkücülük vatanseverliktir. Biz de vatanseveriz. Biz Sinan’ın kızlarına adaleti mutlaka getireceğiz.

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