Kılıçdaroğlu, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması eylemini kınadı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması eylemine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
* Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması, yetkililerin ‘ifade özgürlüğü’ adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir.
* Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum.