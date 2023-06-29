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Kılıçdaroğlu, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması eylemini kınadı.

Yayınlanma: 12:06 - 29 Haziran 2023 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması eylemine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

* Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması, yetkililerin ‘ifade özgürlüğü’ adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir.

* Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum.

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