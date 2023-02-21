Kılıçdaroğlu isyan etti: Tuz koktu tuz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konut fiyatlarının artması ve yabancıların KDV'den istisna tutulmasıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımlar yaparak isyan etti. Kılıçdaroğlu, "O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iktidara sert tepki gösterdi. Mesajlarında artan konut fiyatlarına değinen Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “Vatandaşlarımıza sıfır konut teslimlerinde; 150 m2'ye kadar %8, bu m2'yi aşan kısma ise %18 KDV uygulanıyor. Yabancılar ise parayı döviz olarak yurda getirmeleri şartıyla KDV'den istisna tutuluyor. Yabancılar bu avantajla yüksek alım yapıyor ve konut fiyatlarını yukarıya çekiyor.

“REZİL, KEPAZE BİR SİSTEM”

* Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığında engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!”

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