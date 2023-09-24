Abone Ol

Kılıçdaroğlu, kadınların sorunlarını dinledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu, kadınların sorunlarını dinledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Sultanbeyli'de Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan kadınlarla bir araya geldi.

Kadınların sorunlarını ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

CHP Malatya'da Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isim kaybettiİlginizi ÇekebilirCHP Malatya'da Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isim kaybettiCHP Grup Başkanvekili Başarır: Kılıçdaroğlu'na saygısızlık yaptırmamİlginizi ÇekebilirCHP Grup Başkanvekili Başarır: Kılıçdaroğlu'na saygısızlık yaptırmam
X Reklam