Kılıçdaroğlu: Neron, Roma’yı yakmıştı; Erdoğan da Türkiye’yi yakıyor

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, çok sert ifadeler kullandı: Tasarruf yapacaksan vatandaştan değil, Saray'dan başlayacaksın. Neron, Roma'yı yakmıştı; Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Türk Lirası’na tamamen güven kaybolmuş vaziyette. Yani ticari çöküş. Öyle bir noktaya geldik ki, burayı dinlemenizi isterim. Türkiye’nin hangi noktaya geldiğini ifade edeceğiz. Diyor ki Türkiye: Ana parayı ödemek için bana borç ver. Aldığım borcun faizini de ödeyemiyorum, bana borç para ver. Bütçede açığım var, bunu kapatmak için de bana para ver.

İCRALIK OLAN VATANDAŞ ADRES DEĞİŞTİRİYOR

– Vatandaş icra dairelerinde… 1 Ocak ile 22 Temmuz arasında, geçen yıl aynı döneme baktığınızda icra dosyalarındaki artış yüzde 63. İcralık olan vatandaş adres değiştiriyor.

– Hükümet kuruldu, tek kişilik hükümet yetkiyi aldı. Bu tabloyu değiştirmek istiyor. “Ne yapmam lazım? Yeni vergiler getirmem lazım.” diyor. Biz AYM’ye başvurduk, umarım kısa süre içinde karar verirler. Vergi ve zam… Onun dışında bir şey yapılmadı. TBMM’ye ek bütçe getirdiler. 1.1 trilyon liralık bir bütçe.

– Artık devletin yönetilmediğini Mısır’daki sağır sultanlar biliyor. Bize borç vermek isteyen de biliyor. O yüzden diyorlar ki bana limanları ver ben çalıştırayım. Bu devletin yönetilmediğinin açık net gösterir.

EKONOMİK SOYKIRIM

– Yapılan ekonomik soykırımdır. 85 milyon zamlar ve vergilerle perişan ediliyor. Akaryakıt zamları vatandaşın cebinden çalınan paradır. Bu gerçeği hiç kimsenin unutmaması lazım.

– Kimse biriktirdiği ve çaldığı servetin esiri olmamalıdır. Esiriyseniz siz bir ülkeyi yönetemezsiniz. Soru şu: Bütün bunların karşılığına baktınız zaman Erdoğan hükümeti kimlere hizmet ediyor?

– Vatandaşa hizmet etmediği açık. Dolarla ihale alanlara hizmet ediyor. Dolarda fiyat garantisi alanlara hizmet ediyor.

– Başkasının kefaletini Hazine’nin sırtına yıkıyorsunuz. İki farklı Türkiye var. Saray’ın Türkiye’si ve vatandaşın Türkiye’si. En başat aktör Erdoğan ve ailesi.

– Saray’ın Türkiyesi’nde beşli çete var, rüşvet alanlar var. Mutfak masrafı diye bir şey yok, eğitim masrafı yok. İşsizlik yok. Bir avuca 85 milyon çalışıyor. Saray’ın Türkiye’sinde oturanlar vatandaşın kanına ekmek doğrayanlardır.

– Devletin hazinesini düzeltmek istiyorsanız soygun düzenine son vereceksiniz, dolarla verdiğin garantileri TL’ye çevireceksin. Köprüden niye dolarla geçiyorsun ya? Bahçeli’ye bir gönderme yapalım, benim bildiğim milliyetçiler TL der, dolarla yine oluyor bunlar?

– Tasarruf yapacaksan vatandaştan değil, Saray’dan başlayacaksın. Neron, Roma’yı yakmıştı; Erdoğan da Türkiye’yi yakıyor.

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