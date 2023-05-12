Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce’yi aradım ama ulaşamadım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi bugünkü Ankara mitingine davet etmek için aradığını ancak kendisine ulaşamadığını açıkladı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, FOX TV’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Son 24 saat görüşmedim ama hastaneye yattığında görüştüm. Kendisini aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kısa da bir sohbetimiz oldu. Bugün bizim Ankara’da düzenlediğimiz mitinge davet etmek için de aramıştım ama ulaşamadım kendisine.

“DESTEKLEME YÖNÜNDE BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI”

* Ben Muharrem Bey’in oraya gelmesini, dolayısıyla kendisini kucakladığımızı, Halil İbrahim Sofrası’na davet ettiğimizi bilmesini istedim. Gelecekti, tabi gelmeyebilirim de diyebilirdi.

* Herhangi bir destekleme ya da desteklememe yönünde bir görüşmemiz olmadı.

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