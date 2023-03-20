Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi ziyaret edecek
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ziyaret edecek.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor.
Bugün HDP ile Meclis’te gerçekleştirilen görüşme sonrası Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz bir adım daha geldi.
İNCE’Yİ ZİYARET EDECEK
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı adaylığını duyuran ve bugün YSK’ya başvuruda bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’yi ziyaret edeceği belirtildi.