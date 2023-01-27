Kılıçdaroğlu, muhtarlarla buluştu

Mersin'de muhtarlara seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidara gelindiğinde muhtarlarla ilgili yapılacakları tek tek anlattı.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de Muhtarlar Buluşması’na katıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlik öncesi muhtarlar topluca yemek yedikten sonra salona geçti. Daha sonra salona Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte giren Kılıçdaroğlu, büyük coşku ile karşılandı.

Toplantı saygı duruşu sonrasında okunan İstiklal Marşı'ndan sonra başladı. Daha sonra Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP İl Başkanı Koral Ömür ile birlikte platformda masaya oturdu.

İl Başkanı Ömür ve Başkan Vahap Seçer'in kısa konuşmasından sonra muhtarlar tek tek platforma çıkarak sorunlarını dile getirdi. Masada oturan Kılıçdaroğlu, muhtarların özellikle işsizlik ve çiftçilerin dile getirdiği sorunları tek tek not aldı.

“HAKKINIZ VAR”

Muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Muhtarlar yeteri kadar hak talebinde bulunmuyorlar. Hakkınız var. Bakanı seçen, milletvekilini seçen vatandaş kendi muhtarını da seçiyor. Seçimler arasında hiyerarşik bir fark olabilir ama en azından belli bir dengenin, sağlıklı ve tutarlı bir dengenin olması lazım” diye konuştu.

İKTİDARA GELİNDİĞİNDE YAPILACAKLARI TEK TEK ANLATTI

“Gittiğim her yerde muhtarlarla ayrıca bir toplantı yaparım. Onların haklarını anlatmaya çalışır” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğinde muhtarlarla ilgili ne yapılacağını şöyle anlattı:

* “Sizin birleşik oy pusulanız yok. Milletvekillerinin, diğerlerinin var. Küçük bir pusulanız var. Birden fazla muhtar adayı varsa beğenmediğiniz kişinin oy pusulasını alıp cebinize koyarsınız dışarı çıkarsınız. Size oy vermek isteyen sizin pusulanızı bulamaz. Bu, muhtarlık kurumuna siyaset kurumunun yeteri kadar değer vermediğini gösteriyor. Birden fazla muhtar adayı var mı var. O zaman birleşik oy pusulası yaparsınız. İsteyen vatandaş, istediği muhtarın altına mührünü basar. Bunun yapılması lazım.

* Büyükşehirlerde baktığı nüfus 100 binin üstünde olan muhtarlar var. Tek muhtar var bir yardımcı personeli yok. Üniversiteyi liseyi bitiren dünya kadar işsizimiz var. Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse, dosyaları tutsalar ne olur? Ben bunu söylediğimde kıyameti kopardılar…Allah nasip eder iktidar olduğumuzda vereceğiz. Yanınızda çalışan bir büro personeli olacak.

“SİZE SÖZ VERİYORUM”

* Büyükşehirler ilan edildikten sonra kırsalda köy tüzel kişilikleri yok edildi. Mal varlıklarına el konuldu. O köy tüzel kişiliklerini yeniden ihya edeceğiz.

* Mahallede seçimle gelen birisi varsa, muhtar mutlaka belediye başkanlarının oturduğu belediye meclisine katılacak, söz ve karar sahibi olacak.

* Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması lazım.

* Sizlerin hakkını hukukunu yasal güvenceye alan kanun teklifimiz AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Ben size söz veriyorum. İktidar olduğumuzda o kanunun derhal ve ivedilikle çıktığını göreceksiniz.”

“BU KARAMSAR ATMOSFERİ BERABER DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ”

“Bu ülkede derin yoksulluk var” diye devam eden Kılıçdaroğlu, muhtarlara seslenip, “Bana görev düşüyor bunları dillendiriyorum. Size de görev düşüyor. Eski alışkanlıklarınızı bırakmak zorundasınız” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye bir çürümenin içine süratle gidiyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Onların tamamını çözeceğim. Ülkede uyuşturucu baronları habire koşturuyor. Uyuşturucu belası bu kadar derinden yaşanmamıştı bu topraklarda. Bu karamsar atmosferi beraber değiştirmek zorundayız” diye konuştu.