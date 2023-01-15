Kılıçdaroğlu: O deprem vergilerinin nereye harcandığını bulacağız

İzmir'de konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Hiçbir yurttaşımız endişe etmesin o deprem vergilerinin nereye harcandığını bulacağız" dedi.

Hakan KAYA

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Bir takım açılış ve ziyaretler için İzmir de bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Konut Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

“HERKES UYGUN KOŞULLARDA EV SAHİBİ OLACAK”

“Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları eşliğinde kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada herkesin uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacaklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

– Depreme karşı önlem almak iktidar olanların temel görevlerinden birisidir. Japonya'da deprem bölgesi ama Japonya'da daha şiddetli depremler olmasına karşın kimsenin burnu kanamaz. Ama bizde daha düşük tonda depremde çok sayıda insan hayatını kaybediyor.

– Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, dayanışmayla bu sorunu aşabiliriz. Bu sorunu aşmakta kararlıyız. Bu sorunu aşmanın temel yolu bilgiyi egemen kılmak, bilgiye dayalı inşaatlar yapmak ve insanların da o konutlarda güven içerisinde oturmalarını sağlamak.

“NEREYE GİTTİĞİNİ BİR TÜRLÜ BULAMADIK”

– Deprem vergileri bunun için çıktı. Deprem vergilerinin halktan toplanmasının da temel mantığı da buydu. Depreme dayalı konutlar yapılacaktı, insanlarımız o konutlarda huzur içinde oturacaktı. Ama nereye gittiğini bir türlü öğrenemedik ve bunun hesabı da yeteri kadar verilmedi.

– Ama hiçbir yurttaşımız endişe etmesin o deprem vergilerinin nereye harcandığını bulacağız. Türkiye'nin bütün kentlerini depreme dayanıklı kentler haline dönüştüreceğiz. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle ve şeffaf bir yönetimle ve demokrasiyle bunların tamamını yapacağız.

“İLK KIVILCIMI BURADA ATTIK”

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin her bölgesinde çiftçileri ücretsiz elektrik sağlayacaklarını belirterek, “Aşama aşama çiftçilerin tümüne elektriği ücretsiz vereceğiz. Depreme dayanıklı konutlar için de ilk kıvılcımı burada attık. Yüzde 1 kârla, kooperatiflerle birlikte bunu da Türkiye geneline yayacağız” şeklinde konuştu.

“HİÇ KİMSE UNUTMASIN, GELİYOR GELMEKTE OLAN”

Temel amaçlarının bu ülkedeki herkesin huzur içinde yaşaması olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, “Herkes huzur içinde yaşarsa, caddelerinde, sokaklarında kucaklaşırız. Helalleşmenin mantığı da bu. Artık kavganın değil, barışmanın, artık kutuplaşmanın değil, beraber olmanın, kader birliği yapmanın, beraber ve birlikte olmanın zamanı. O zaman az kaldı. Hiç kimse unutmasın. Geliyor, gelmekte olan” dedi.

“20 YILDIR YAPILMADI AMA…”

Kılıçdaroğlu daha sonra Karabağlar ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Orhan Kemal İlkokulu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Karabağlar'a 20 yıldır okul yapılmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Eğer buraya bugüne kadar bir okul yapılmadıysa bunu bizden önce Karabağlı kardeşlerimin sorgulamasını isterim. Neden bugüne kadar yapılmadı? Sizler oy verdiniz, 20 yıldır yapılmadı ama şimdi biz bunu yapacağız. Karabağlı evlatlarımızın burada iyi bir eğitim almalarını istiyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

– Belediye başkanı arkadaşlarımıza söyledim oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit davranacaksınız. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapacaksanız, fakir mahallelerden başlayacaksınız. Bir sözüm daha var, bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, uygar ve güzel bir Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyım. Her evde huzurun olmasını istiyorum.

“ÇOCUKLARIN BESLENME ÇANTALARINI DOLDURUN”

– Her evde gelir güvencesinin olmasını istiyorum. O nedenle Aile Destekleri Sigortası diye yeni bir alanı inşallah Türkiye'ye getireceğiz. Hiçbir aile ‘benim gelirim yok, ben yoksulum' demeyecektir. Biz sosyal yardımları yaparken de yoksul insanın onurunu koruyarak yapacağız.” Şeklinde konuştu.

– Çocukların beslenme çantalarını mutlaka doldurun, gereğini yapın. Çocuk okula giderken karnı doymalı. Yapmadılar biz yapacağız. Çünkü biz halkın partisiyiz. Fakirin, fukaranın partisiyiz.