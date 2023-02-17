Kılıçdaroğlu: Oy için yaptılar ama on binlerce insanın hayatı gitti

Deprem bölgelerinde çalışan arama kurtarma ekiplerinin yakarışlarını dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bütün bunların sorumlusu siyaset kurumu. İmar affını çıkaran siz misiniz? Hayır. Oy için yaptılar ama on binlerce insanın hayatı gitti. Olayları biraz derinlemesine düşünmemiz gerekiyor" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, arama kurtarma çalışmalarında görev alan çalışanlara da teşekkür etti. Toplantıya Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

DEHŞETİ ANLATIRKEN DUYGUSAL ANLAR YAŞADILAR

Kılıçdaroğlu, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerinde yaşadıklarını dinledi. Arama kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlatırken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İSTANBUL DEPREMİ MESAJI

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise İstanbul’da yapılan deprem hazırlıklarına da değindiği konuşmasında şunları söyledi:

* “Bütün bunların sorumlusu siyaset kurumu. İmar affını çıkaran siz misiniz? Hayır. Oy için yaptılar ama on binlerce insanın hayatı gitti. Olayları biraz derinlemesine düşünmemiz gerekiyor.

* Düzce'de deprem oldu hiçbir depremden siyaset kurumu gerekli dersi çıkaramadı. Hâlâ İstanbul'da aradan o kadar uzun yıllar geçmesine karşın sağlıklı ve tutarlı bir çalışma hiç yapılamadı. Bağcılar'a gidin, eski Bağcılar… Sultanbeyli'ye gidin, eski Sultanbeyli…Nereye giderseniz.

* TOKİ yeni konutlar yaptı ama o yeni konutları satmak için yaptı kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için yapmadı.”

“AFAD’IN ÇALIŞKAN, NİTELİKLİ BÜROKRATLARI VAR, ÇALIŞIYORLAR”

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, “Siyasetin yaşadığı acılardan ders çıkarmadığını gördük. Bürokrasi kendi görevini yapmış vaziyette. AFAD'ın çalışkan, nitelikli bürokratları var çalışıyorlar. Kimse raporlarını dikkate almamış. 20 yıldır ülkeyi yönetecekler, 20 yıldır önlerinde bütün deprem haritaları duruyor, önlerinde raporlar var ama hiçbir şey yok ortada. Büyük bir acı. Umarım bundan ders çıkarırlar” ifadelerini kullandı.

ARAMA KURTARMA GÖREVLİSİ: HATAY’DA ÇÖKEN 8 AYLIK BİNA VARDI

Hatay’da görev yapan Kadıköy Belediyesi arama kurtarma personeli, “İmar affı bizi Hatay'da ve birçok yerde mahvetti. Çöken binaların arasında 8 aylık, bir yıllık bina vardı. 8 katlı 9 katlı Hatay gibi bir yerde, tarihinde 7 kere çökmüş bir şehirde gökdelenler dikildi. Rönesans Rezidans'ta hala bulunmayan arkadaşlarım var” diye konuştu.

Yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşayan arama kurtarma personeli, konuşmasına şöyle devam etti:

* “Deprem değil bizi öldüren binalarımız, lütfen şu imar affı denen olay olmasın artık. Binalarımız yıkılabilsin. Hepimiz yaygın dediğimiz sistemde şehirleşebilelim. Biz kıyameti yaşadık ama İstanbul'da böyle bir deprem yaşarsak artık ona kıyamet de diyemeyeceğiz. Ben eğer bir bina çökecekse altında kalmayı istemem direkt öleyim gideyim. Hiçbir cana ulaşamamak o kadar acı bir şey ki…

* Sesi duyuyorsunuz ama seçim yapıyorsunuz. Şu anda hepimiz normal gözüküyoruz belki ama hiçbirimiz normal değiliz. 12 gün önceki arkadaşlarım, 12 gün sonra aynı değiliz. Bu süreç böyle yürümemeli. Biz toprak bütünlüğünün yüzde 98'i canlı fay hatlarında olan bir ülkede yaşarken hala insanları binada öldürüyoruz. Şehri, ülkemizi buna göre planlamamız gerekiyor.”

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