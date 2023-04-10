Kılıçdaroğlu paylaştı: Çiftçi kardeşim, sen de duy sesimi
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, paylaştığı seçim kampanyası videosunda "Kırsalda çalışan her kadının ve her gencin sigorta priminin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağım" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından seçim kampanyasına ait bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, videoyu paylaşırken “Çiftçi kardeşim, sesimizi kesmeye çalışanlara inat, sen de duy sesimi” ifadelerini kullandı.
KIRSAL KESİMLERDE ÇALIŞANLARA SİGORTA PRİMİ
Kılıçdaroğlu, seçim kampanyası videosunda ise şunları söyledi:
* “Sana söz çiftçi kardeşim, kırsalda çalışan her kadının ve her gencin sigorta priminin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağım.
* Sana söz, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım.”