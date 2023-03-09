Abone Ol

Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı ziyaret etti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı ziyaret etti.

Yayınlanma: 21:48 - 09 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından ilk ziyaretini Prof. Dr. Mehmet Haberal'a gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Haberal’ın makamında bir süre sohbet etti. Görüşmede Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü de hazır bulundu.

Haberal, Kılıçdaroğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Kılıçdaroğlu tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ni topluyorİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ni topluyorKılıçdaroğlu: Gelecek sene 8 Mart meydanlarda kutlanacakİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu: Gelecek sene 8 Mart meydanlarda kutlanacak

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Başkent Üniversitesi CHP Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu
X Reklam