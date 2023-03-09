Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı ziyaret etti
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından ilk ziyaretini Prof. Dr. Mehmet Haberal'a gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Haberal’ın makamında bir süre sohbet etti. Görüşmede Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü de hazır bulundu.
Haberal, Kılıçdaroğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.
Daha sonra Kılıçdaroğlu tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.