Kılıçdaroğlu: Saray, AİHM kararlarını da yerine getirmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda iktidara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "İçeride AYM kararlarını uygulamayarak 'ben anayasayı tanımıyorum' diyen Saray, AİHM kararlarını da yerine getirmiyor" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda iktidara tepki gösterdi.

“BAKMAYIN YALANLARINA”

Kılıçdaroğlu, mesajlarında şunları belirtti:

* “Anlaşılan o ki Saray Hükümeti, ‘Türkiye'yi daha ne kadar itibarsızlaştırabilirim, daha ne kadar küçük düşürebilirim’ arayışına girmiş. İçeride AYM kararlarını uygulamayarak ‘ben anayasayı tanımıyorum’ diyen Saray, AİHM kararlarını da yerine getirmiyor.

* Bakmayın ‘dik durma, boyun eğmeme’ yalanlarına… Türkiye, uluslararası sözleşmelerde AİHM kararlarına bağlı olduğunu beyan etmiş, bu kararları uygulayacağına söz vermiştir. Saray bilmiyor olabilir, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleneği, her şartta verdiği sözü tutmaktır.”

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