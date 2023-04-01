Kılıçdaroğlu ‘seccade’ tartışmasına cevap verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'seccade tartışması' ile ilgili Saadet Partisi’nin İstanbul’da düzenlediği iftar buluşmasında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu “Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o karenin üzerinden operasyon yapıyorlar. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde Yenikapı'da düzenlenen iftar buluşmasına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldı.

Kılıçdaroğlu, Milli Görüş'ün kurucularından eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu ile 31 Mart’ta İstanbul'da katıldığı iftar sonrası vatandaşlarla çekilen bir fotoğrafta yerde seccade olması üzerine çıkan tartışma hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

* “Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesiyle ilgili sadece iki kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığınız restoranda olan bir olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Öyle bir anlayışım da alışkanlığım da yoktur. Herkese saygı duyarım. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o karenin üzerinden operasyon yapıyorlar.

* Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Bunu ifade ediyorum. Ben, ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Bunu da bilmenizi isterim. Hayat tarzıma, hayat görüşüme ve varoluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum ve sözlerime yeniden başlıyorum.”

ADALET VURGUSU YAPTI

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

* “İslamiyet hangi tarzda yönetildiğinizde değil nasıl yönetildiğinizle ilgidir. Şöyle veya böyle değişik yöntemler olabilir. Ama nasıl yönetildiğimiz önemlidir. Bizim inancımızda, bizim demokrasi anlayışımızda; yönetimin temelini adalet oluşturur. Adaletin olmadığı bir yerde kucaklaşma olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde bereket olmaz. Devletin dini adaletse her birimiz tek tek adalet için mücadele etmek zorundayız. Ve adaleti bu topraklara getirmek zorundayız.

* Bugün yaşandığımız problemlerin tamamı adaletsizlikten kaynaklanıyor. Adalet dediğiniz sadece mahkeme salonlarında tecelli etmiyor. Eğer kul hakkı yeniyorsa büyük bir adaletsizlik vardır. Ona karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumamız gerekiyor. Adaletin bu topraklara gelmesi için 6 lider bir aradayız.

* Bu ülkeye bedeli ne olursa olsun adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. 2400 yıl önce söylenen bir şey var. Önemli bir bilge söylemiş. Devleti yönetenler eğer zenginleşmişse, onlar vatandaşın hakkını, hukukunu değil, kendi mal varlıklarını korurlar. Biz vatandaşın hak ve hukukunu kim olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan koruyacağız.”

ERBAKAN'IN SÖZÜ İLE BİTİRDİ

Kılıçdaroğlu “Sayın Temel Karamollaoğlu herkesle kucaklaşacağız dedi. Evet herkesle kucaklaşacağız. Herkesle barışacağız. Kamplaşmadan değil, beraber olmaktan, kucaklaşmaktan yana olacağız. Siyasi partiler birbirleriyle düşman değildir. Biz iyilikte yarışacağız. İyilikte yarıştığımız zaman Türkiye huzuru, bereketi bulur. Eğer bir evladımız bu topraklarda yatağa aç giriyorsa 85 milyonumuz aç demektir. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Rahmetli Erbakan'ın çok sık söylediğim bir söz vardı, onunla bitireyim: Hak gelecek ve batıl zail olacak. Hakkı, hukuku ve adaleti ne pahasına olursa olsun bu güzel ülkeye beraber getireceğiz” diye konuştu.

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