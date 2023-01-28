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Kılıçdaroğlu, Seyyid Mahmud Hayrani türbesini ziyaret etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Büyük Yörük Buluşması öncesi, soyunun dayandığı ifade edilen Seyyid Mahmud Hayrani'nin Konya’nın Akşehir ilçesindeki türbesini ziyaret ederek dua okudu. Kılıçdaroğlu, Nasrettin Hoca Türbesi ve Batı Cephesi Karargahını da ziyaret etti.

Müslüm EVCİ
Yayınlanma: 13:34 - 28 Ocak 2023 Güncellenme:
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğul, bir takım ziyaretler için geldiği Konya'nın Akşehir ilçesinde ‘dedem' dediği ve soyunun dayandığı ifade edilen Seyyid Mahmud Hayrani’nin türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Kılıçdaroğlu’na CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de eşlik etti. Daha önce de Kılıçdaroğlu’nun peygamber soyundan geldiği partililer tarafından ifade edilmişti.

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