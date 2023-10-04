Kılıçdaroğlu: Sınır güvenliğini sağlayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sınırların güvenliğinin sağlanması için çağrı yaptı. CHP lideri, "Saray oyunlarını, güç kavgalarını bırakıp sınır güvenliğini sağlayın" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır biz ‘Sınır namustur’ diyoruz, Erdoğan da çıkıp masal anlatıyor; bize söylenmedik laf, hakaret bırakmıyor. Ama gerçekler acı… Yine sınırdan geçen teröristler, yine kent merkezinde, üstelik Başkentimizde bombalı saldırı gerçekleştiriyor. Saray oyunlarını, güç kavgalarını bırakıp sınır güvenliğini sağlayın. Kaybedecek vaktimiz, canımız kalmadı!”

FİDAN’IN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da gerçekleşen terör saldırısının faillerinin Suriye’den geçerek Türkiye’ye geldiğini söylemişti. Fidan, “İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye’den geldikleri, burada (Suriye’de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

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