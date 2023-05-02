Kılıçdaroğlu: Son 10 güne 2 gün kaldı, son uyarımı yapayım

Daha önceki açıklamasında "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum" diyen Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım" ifadelerini kullanarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a tepki gösterdi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

29 Nisan’da yaptığı paylaşımda “Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, son paylaşımında “Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım” dedi.

“FAHRETTİN ALTUN, SERHAT VE EKİP ARKADAŞLARI ÇAĞATAY İLE EVREN…”

Kılıçdaroğlu, paylaşımının devamında “Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır!” ifadelerini kullandı.

“İÇİNİZDEKİNİ DİZGİNLEYİN, YOKSA BU NEFRET BAŞTA SİZİ SONRA HEPİMİZİ YUTACAK” DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 29 Nisan’da yaptığı paylaşımlarda ise şunları belirtmişti:

* “Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!

* Bırakın halkımız huzur içinde, gülümseyerek sandığa gitsin, içi ferah evine dönsün. Mahalleyi, haneyi pervasızca kutuplaştırmanızdan bıktık usandık. Bu kalan süreyi gerçekten bir seçim havasında geçirmek istiyoruz. Artık vatanımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin.

* Seçime darbe dediniz. Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?

* Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim. Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak.”

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