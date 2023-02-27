Kılıçdaroğlu: Sorun yok, her şey yolunda

SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin, Ankara kulislerinin nabzını tuttu…

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün sabah kahvaltısında bir araya geldi. Beklenenden uzun gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı.

DİKKAT ÇEKEN İKİ NOKTA

Burada dikkat çekilen iki nokta var: Akşener toplantı sonrasında dar bir kadroyla toplantı yaptı ardından da vekillerle görüştü. CHP kanadından ulaşan bilgilere göre, Kemal Bey toplantıdan sonra yakın çevresine ve kurmaylarına “Sorun yok. Her şey yolunda” dedi.

Hatta bir kurmay “Genel Başkan çok rahattı” değerlendirmesi yaptı. Genel hava, rahatsızlıklara neden olan konuların büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi.

İYİ PARTİ’DE HAVA BİRAZ FARKLI

Ancak… İYİ Parti cenahından gelen hava biraz farklı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya paylaşımı yaptı (saat 18.48) ve şunları kaydetti:

“Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve ‘pazarlık' iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır.”

“DÜN NASILSA BUGÜN DE DURUM ÖYLE”

Bu açıklama sonrasında bir İYİ Parti kurmayı da öfkeli bir şekilde “Pazarlık ve diğer haberleri hayretle takip ediyoruz” dedi ve ekledi: “Dün nasılsa bugün de durum öyle.”

İYİ Parti cenahın şu saat itibarıyla (19.00) toplantıların sürdüğü ve değerlendirmelerin yapıldığı konuşulanlar arasında. Akşener'in hafta sonu İstanbul'da “dinlendiği” ve süreci tahlil etmek için kimseyle fazla temas kurmadığı gelen bilgiler arasında.

İddiaya göre; İYİ Parti'nin 2 Mart toplantısı öncesinde Genel İdare Kurulu toplantısında da bu konuyu detaylı bir şekilde masaya yatıracağı, Altılı Masa toplantısının ardından 3 ve 4 Mart'ta il başkanları ile belediye başkanlarının Akşener'le görüşeceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Akşener’in öfkesi

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi