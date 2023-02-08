Kılıçdaroğlu tek tek paylaştı: Gelsinler tutuklasınlar
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen Hatay Havalimanı’nda ABB’nin onarım çalışmalarının başladıklarını belirterek, "Kapanan Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar" ifadelerini kullandı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından belediye başkanlarıyla birlikte deprem bölgesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımda bulundu…
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Büyükşehir Belediyeleri’nin deprem bölgelerine yardımlarını paylaşarak “Gelsinler tutuklasınlar” ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tweetlerini alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Kapanan Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar. Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar. Binlerce TIR yardımla halkımızın yanındayız. Gelsinler tutuklasınlar. Biz bu enkazı kaldırırız” ifadelerini kullandı.
Arkadaşlarım limana müdahale ediyor. Gelsinler tutuklasınlar. https://t.co/R0JhfkKohb
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 8, 2023