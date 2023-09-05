Kılıçdaroğlu: TÜİK suç işlediğini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son enflasyon istatistiklerini değerlendirdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu dün ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı… TÜİK’in aylık enflasyon hesaplaması ilk kez ENAG’ın hesaplamasının üzerinde çıktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK paylaştığı enflasyon verilerine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“TELAFİ ZAMMI YAPILMALIDIR”

-Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon %58 değil, %128'dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır.

-TÜİK bu “hesaplama” değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini; talimat veren Sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu.

-Dün paylaşılan verilerden anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle, verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı.