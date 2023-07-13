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Kılıçdaroğlu, Tuncay Özkan’ın annesinin cenazesine katıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın hayatını kaybeden annesi Sulhiye Özkan'ın cenazesine katıldı.

Yayınlanma: 15:04 - 13 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Cem YILDIRIM / ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın 75 yaşındaki annesi Sulhiye Özkan, dün Ankara’da hayatını kaybetti.

Özkan için Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camisi’nde cenaze düzenlendi.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve çok sayıda milletvekili katıldı.

Özkan’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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