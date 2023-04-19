Kılıçdaroğlu: Vakti geldi

Sosyal medya hesabından 'vakti geldi' ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda saat 21.30'u işaret eden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklenen videoyu yayınladı. Kılıçdaroğlu, Alevilik konusuna değinip gençlere seslendi.

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“Tüm halkımızı saat 21.30’da davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi” paylaşımında bulunan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merak eden videoyu yayınladı.

Alevilik konusuna değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Bu gece sizinle çok hassas bir konuyu konuşmanın vakti geldi. Görüyor musunuz gençler, duyuyor musunuz Türkiye’de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar.

*Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz. Ya bu eşiği aşarak hak ettiğimiz yere kavuşacağız ya da özlemle baktığımız dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz.

“BEN ALEVİYİM”

*İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım. Ben Aleviyim; Hak, Muhammed, Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım.

*Allah’ın verdiği bir canım var; kul hakkı yemem, harama, beytülmale el uzatmam. Atatürk’ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum.

*Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz eden varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemez, onlarla doğar, yaşar ve ölürüz. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var.

“SANA İHTİYACIMIZ VAR”

*İyi bir insan olmayı, dürüst, ahlaklı, vicdanlı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Ve bu seçimler hem bizi hem de içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir.

*Sevgili genç arkadaşım önümüzde ülke olarak bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var.



*Unutma; tek bir oyunla sen bu can yakan mezhepçilikten, bataklığa dönüştürülen Orta Doğu’dan çekip çıkaracaksın. Artık kimlikleri değil, başarıları konuşacağız.

“SON BİR EL VERECEK MİSİN?”

*Artık ayrılıkları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak aklımızı konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın?

*Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan, olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?

*Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım. Böylesi hayati bir eşikte tek bir oyu bile ziyan etmeyeceğinize inanıyorum ve size yürekten güveniyorum. Gözlerinizden öpüyorum sevgili gençler…

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