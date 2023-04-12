Kılıçdaroğlu ve Akşener iftara minibüsle gitti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve partililer, Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına minibüsle gitti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından, Adıyaman’da Saadet Partisi’nin iftarına giderken çektiği videoyu paylaştı.

Özel’in paylaştığı videoda, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve partililerin iftara minibüsle gittiği yer aldı.

“14 MAYIS’TAN SONRA ŞATAFAT BİTECEK”

Paylaşımına “Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman’da Saadet Partisi’nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes’ler gördü. 14 Mayıs’tan sonra şatafat bitecek!” notunu düşen Özel, paylaştığı videoda şunları söyledi:

* “Adıyaman’da Saadet Partisi’nin iftarında Millet İttifakı’nın altı lideri buluşacak. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener, 2018 model bir Sprinter ile Adıyaman’da ilerliyor.

* Bu Adıyaman, ne konvoylar ne Mercedes’ler 100 araçlı lüks konvoyları gördü. ’14 Mayıs’tan sonra israf bitecek, 14 Mayıs’tan sonra şatafat bitecek’ diyenlerin bugünkü hali.”

İlginizi Çekebilir AKP’li Necmi Kadıoğlu, milletvekilliği adaylığından çekildi

İlginizi Çekebilir AKP'nin 'Tahsin Paşa'sından ilginç soğan savunması