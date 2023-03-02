Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, kurmaylarını topluyor

Altılı Masa'nın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bugün düzenlenen toplantı sonrası; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, kurmayları ile parti genel merkezlerinde bir araya gelecek.

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Altılı Masa liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geldiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve 6 Mart Pazartesi günü tekrar görüşeceği kaydedildi.

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise; Genel Başkan Akşener, milletvekilleri, divan başkanlığı üyeleri, başdanışmanları ve yetkili kurulları ile saat 22.30’da bir araya gelecek.

Ayrıca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun da kurmayları ve yetkili kurulları ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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