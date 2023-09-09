Kılıçdaroğlu ve Akşener’den 9 Eylül kutlaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutluyor, bu coşku ve heyecanı yaşayan güzel İzmir halkını sevgi ve saygıyla selamlıyor; başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, “Dumlupınar’dan İzmir’e, işgalden istiklale uzanan şanlı zaferimiz… Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü ve tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Dağlarında çiçekler, güneşinde sırmalar saçan İzmir’imizin kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.