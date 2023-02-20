Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Hatay depremi açıklaması

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Korkutan depremler sonrası siyasilerden de açıklamalar geldi.

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Hatay’da meydana gelen depremler sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

CHP lideri, “Hatay’da peş peşe yaşanan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, yeni kayıpların yaşanmaması için.” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener de, “Yaralarımız bu kadar derin, acılarımız bu kadar tazeyken her sarsıntı haberinde yeni bir üzüntü yaşıyoruz. Hatay'da gerçekleşen deprem dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Can ve mal kaybı yaşanmamasını diliyorum. Rabbim aynı acıları bir daha yaşatmasın…” dedi.

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