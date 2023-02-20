Abone Ol

Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Hatay depremi açıklaması

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Korkutan depremler sonrası siyasilerden de açıklamalar geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Hatay depremi açıklaması

Hatay’da meydana gelen depremler sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

CHP lideri, “Hatay’da peş peşe yaşanan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, yeni kayıpların yaşanmaması için.” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener de, “Yaralarımız bu kadar derin, acılarımız bu kadar tazeyken her sarsıntı haberinde yeni bir üzüntü yaşıyoruz. Hatay'da gerçekleşen deprem dolayısıyla milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Can ve mal kaybı yaşanmamasını diliyorum. Rabbim aynı acıları bir daha yaşatmasın…” dedi.

Hatay'daki deprem anı kamerada! Herkes yere yattıİlginizi ÇekebilirHatay'daki deprem anı kamerada! Herkes yere yattıHatay'da art arda iki korkutan deprem (Son depremler)İlginizi ÇekebilirHatay'da art arda iki korkutan deprem (Son depremler)Hatay depremi Orta Doğu'yu da salladıİlginizi ÇekebilirHatay depremi Orta Doğu'yu da salladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam