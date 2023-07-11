Kılıçdaroğlu yarın Can Atalay’la görüşmek için cezaevine girecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Zeynel Emre, Semra Dinçer ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'la birlikte yarın saat 14.00'te Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret edecek.

Saygı ÖZTÜRK

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Gezi Davası nedeniyle tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay’ı yarın saat 14.00’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Cezaevi’nde ziyaret edecek. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcıları Zeynel Emre, Semra Dinçer Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da katılacak.

KAFTANCIOĞLU KARŞILAYACAK

Yarın 11.50 uçağıyla Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler İstanbul’a gidecek. İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından karşılanacak olan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler doğrudan Can Atalay’la görüşmek üzere Silivri’ye geçecek.

BAŞKA ZİYARET YOK

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinde başka tutuklu veya hükümlülerle görüşmenin yer almadığı öğrenildi.

Ziyaretle ilgili olarak Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Milli iradeyi dilinden düşürmeyen AKP yetkilileri; milletvekili seçilmiş, seçilmesinde hiçbir engel olamamış Can Atalay’ın cezaevinde tutulmasına seyirci kalıyor. Atalay bir an önce bırakılmalı ve parlamentodaki çalışmalara katılmalıdır” dedi.

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