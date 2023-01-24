Kılıçdaroğlu: Yeter, bitmeyen rezilliklerinize yeter… Söz milletindir!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yeter söz milletindir” sözlerini eleştirdiği konuşmasından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaşarak, “Yeter, bitmeyen rezilliklerinize yeter… Söz milletindir!” dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin TBMM grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yeter söz milletindir” sözlerini eleştirdiği bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.

“YETER, BİTMEYEN REZİLLİKLERİNİZE YETER…”

“Yeter, bitmeyen rezilliklerinize yeter… Söz milletindir!” notunu düştüğü video paylaşımında Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

* “Erdoğan sonunda çıktı, konuştu. ‘Yeter söz milletindir' diyor. Sanki 20 yıldır hiç yok da, şimdi ‘Yeter söz milletindir' diyor. Kazanmak için bütün tuşlara basmış durumda. Atıyor, tutuyor, her şeyi söylüyor. Acizliğinden şehit Menderes'i bile malzeme yapmaktan çekinmiyor. Bak Erdoğan, bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir. Bu konuda haklısın. Yeter söz milletindir. Ey Erdoğan, yeterse senin saraylarına yeter.

* Yeterse senin çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter. Yeterse senin 5'li çetelerine yeter. Yeterse, senin mafya babalarına yeter. Yeterse, senin uyuşturucu baronlarına yeter. Yeterse, senin pudra şekercilerine yeter. Yeterse, Sinan Ateş'i öldürttüğünüz torbacılara yeter. Yeterse, her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına yeter. Yeterse, ülkeye soktuğun milyonlarca kaçağa yeter.

* Yeterse, senin o kadınlara küfür eden diline yeter. Yeterse, gençlere kan ağlatan torpillerine yeter, hırsızlıklara yeter, çakallara yeter, SADAT'a yeter, Asrika'ya yeter, paramiliterlere yeter. Evet yeter, söz milletindir. Söz Millet İttifakı'nındır. Yeter artık!”