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Kılıçdaroğlu’dan 15 Temmuz mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yedi yıl önce yaşanan hain darbe girişiminin yıldönümünde dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

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Kılıçdaroğlu’dan 15 Temmuz mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından organize edilen darbe girişiminin 7. yıldönümünde Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

– 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize şükranlarımı sunuyorum.

ASLA UNUTMAYACAĞIZ

– Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının, ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız.

– Mutlaka ama mutlaka, hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak; hesabı, bu eli kanlı ve karanlık yapının tüm faillerinden soracağız!

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