Kılıçdaroğlu’dan 15 Temmuz mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yedi yıl önce yaşanan hain darbe girişiminin yıldönümünde dikkat çeken bir mesaj yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafından organize edilen darbe girişiminin 7. yıldönümünde Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
– 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize şükranlarımı sunuyorum.
ASLA UNUTMAYACAĞIZ
– Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının, ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız.
– Mutlaka ama mutlaka, hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak; hesabı, bu eli kanlı ve karanlık yapının tüm faillerinden soracağız!