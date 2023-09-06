Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a ‘Madımak’ tepkisi…

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sivas Katliamı sanığı Hayrettin Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla affedilmesine tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli’nde 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü Sivas Katliamı davasının ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü Hayrettin Gül’ü affetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Erdoğan’ın uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalara da değinen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan yine sözlerimi çarpıtarak, yalanlarına devam etmiş. Bir sosyolojiden bahsederek, özeleştiri yaptığımı anlayamamış.

Ben kendisinin “ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmadığını” söylemiştim. Erdoğan'ın uçan sarayına binen gazeteciler bu soruyu sormamış. Aynı, seçim öncesi Türkiye'nin doğalgaz borcunu erteleyip, Erdoğan'a kaynak yaratan Putin'in, bunu ne karşılığında yaptığını sormadıkları gibi…

Ahlaki meşruiyeti olmayan Erdoğan, bu ülkeye ömrünü vakfetmiş, 80 yaşının üstüne gelmiş emekli generallerimizi hapiste tutarken; suçu sabit bir katilin serbest bırakılmasını emretmiş. Şimdi söyler misiniz, ahlak bunun neresinde?”