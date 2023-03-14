Kılıçdaroğlu’na dert yanan depremzede: Eğer AK Partiliysen çadırın da var, yiyeceğin de geliyor

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Hatay’ın Kırıkhan ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na dert yanan bir depremzede, “Eğer AK Partiliysen çadırın da var, yiyeceğin de geliyor. Encümenler oturmuş oraya. Tanıyor adamı. Beni bilmiyor. Biraz bekle, diyorlar. AK Partililere veriyorlar” diye konuştu.

Can ÇAPAR

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe'nin taraftar gruplarından biri olan Genç Fenerbahçeliler'in (Genç FB) kurduğu aşevini de ziyaret etti.

“ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, Kırıkhanlı depremzedelere şunları söyledi:

* “Şimdi kucaklaşmayacaksak ne zaman kucaklaşacağız? O nedenle bir arzunuz, bir beklentiniz varsa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Hepsi de emrinizdeler. Ben de emrinizdeyim. Beraber elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Yaralarınızı sarmak için biz de merhem olmaya çalışacağız. Bilmenizi isterim.”

“YAKLAŞIK 30-40 TANE KONTEYNER İHTİYACIMIZ VAR”

Kırıkhanlı bir depremzede, Kılıçdaroğlu'na konteyner ihtiyaçları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

* “Başkanım ben küçük bir ricada bulunacağım. Sayın Başkanım (Lütfü Savaş'ı kastediyor) da bize ekipman, makine konusunda çok yardımcı oldu. Burada konteynerler var. Boğazlıyan Belediye Başkanı gönderdi. Ama yeterli olmadı. Eğer imkan varsa yaklaşık 30-40 tane konteyner ihtiyacımız var.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremzedeye “Farklı ihtiyaçlar da söylediler. Bir ekip il başkanımız da gelecek buraya” diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu da “Kadınlar çamaşır makinesi istedi. Gelecekler, ihtiyaçları tespit edecekler” diye ekledi.

“BUNLARIN HESABINI, İNŞALLAH SORACAKSINIZ”

Bir başka depremzede ise Kılıçdaroğlu'na “Sizleri gece gündüz izliyorum. Takip ediyorum bütün başkanlarımı. Şunu bir tek kelimeyle ifade etmek istiyorum. Kulunun yaptığı, Allah'ın yaptığından bize çok ağır geliyor. Bunların hesabını, inşallah soracaksınız. Biz bunu bekliyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, depremzedeye “Hiç meraklanmayın” yanıtını verdi.

“EVLER KEŞKE KAYBOLAYDI DA CANLAR KAYBOLMAYAYDI”

Kırıkhanlı bir kadın da, Kılıçdaroğlu'na “Kardeşimin çok büyük hayali vardı. Hayali çok büyüktü” diyerek ağladı. Bir başka depremzede ise “Evler keşke kaybolaydı da canlar kaybolmayaydı. Evler yok. Biz evlere korkumuzdan giremiyoruz. Hasar çok” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, kadın depremzedeye “Nasıl gireceksiniz? Dışardan bakınca bile insan ürküyor” karşılığını verdi.

“OKULLARA GİTTİĞİMİZDE YARDIM VERİLMİYOR YA DA AYRIMCILIK YAPILIYOR”

Kırıkhanlı bir başka kadın depremzede ise şöyle konuştu:

* “Bizim burada en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi şu ana kadar yardım çok geç geldi. Geldikten sonra da mesela gıda veya su konusunda da sorun yaşıyoruz. Okullara gittiğimizde yardım verilmiyor ya da bu, ayrımcılık yapılarak yapılıyor.

* Özellikle bazı ailelere çok fazla yardım verilirken, biz şu an bu konuda çok problem yaşıyoruz. Bunun dışında baktığınızda hasar tespitler konusunda çok sorun yaşadık. Bizim evimiz temelden çökecek ama az hasarlı verildi. Bunun zararı kim tarafından giderilecek? Onu da bilmiyoruz.”

“GERÇEK RAPOR VERİLMEZSE ONUN SORUMLULUĞU AĞIR OLUR”

Kılıçdaroğlu ise şöyle yanıt verdi:

* “Onun sorumluluğu çok ağırdır. Gerçek rapor verilmezse onun sorumluluğu ağır olur. İçindeki insanlar hayatını kaybederse, sonunda can gidecek. O tür şikayetlerinizi yapın. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımıza, il başkanımıza, diğer kamu görevlilerine, milletvekillerimize bildirebilirsiniz. Biz elimizden gelen dikkati gösteririz veya uyarıyı yaparız.”

“EĞER AK PARTİLİYSEN ÇADIRIN DA VAR, YİYECEĞİN DE GELİYOR”

Başka bir depremzede ise deprem yardımlarında ayrımcılık yapıldığını belirterek şunları söyledi:

* “Depremden üç gün sonra tabura gittim. Belediye Başkanı, Hüseyin Yayman (AKP Milletvekili), kaymakam içerde oturuyor. Bir çadıra gittim. Bir TIR jeneratör geldi. Belediye başkanının şoförü 5 tane jeneratörü arabasına koydu. Çocuğa dedim ki ‘Nereye götürüyorsun bunu.' Dedi ki ‘Bu başka yere gidiyor.' Bunları hep götürüp satıyorlar. Biz çadırda oturamıyoruz. Eğer AK Partiliysen çadırın da var, yiyeceğin de geliyor. Encümenler oturmuş oraya. Tanıyor adamı. Beni bilmiyor. Biraz bekle, diyorlar. AK Partililere veriyorlar.”

Bir başka depremzede, bu görüşe katılarak “Torpil yapıyorlar” diye ekledi. Engelli bir çocuğunun olduğunu söyleyen depremzede ise “5 sefer gittim. Hepsi tamam, arkası boş” dedi.

Yardımlarda ayrımcılık olduğunu söyleyen depremzedenin ardından bir başka depremzede ise “Başkanımız geldiğinde ayrım olmayacak” diye konuştu. Depremzedeler, Kılıçdaroğlu'na Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve Yörük poşusu verdi. Kılıçdaroğlu, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek başına koydu.

“HELALLEŞMEK İÇİN EVİ SİZE VERECEK, SONRA HELALLEŞECEK”

Bir depremzede, Kılıçdaroğlu'na “İnşallah gelirseniz bu deprem evlerini bedava yaparsınız” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Onu endişe etmeyin. Bugün söyledim. Devletin borcu var. Helalleşmek için evi size verecek, sonra helalleşecek” diye yanıt verdi.

“BİZ ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRDÜK HATAY'DA”

Bir depremzede de “Biz üvey evlat muamelesi gördük Hatay'da. Eksiğimiz çok” diyerek dert yandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na, “Çok çocukları var. Okuma salonu gibi bir yer yapalım. Çocuklar internete girip ders çalışsın. Okullar açılana kadar çocuklara en azından bir eğitim alanı yapalım” önerisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu destekleyerek “İnternet de olsun. Eğitim alanı iyi olur” dedi. İmamoğlu, depremzedelere “Burada kalabalık bir nüfusunuz var. Biz buraya bir okuma salonu yapacağız. İçinde kitabı, bilgisayarı vs. olacak. Hızlıca yapacağız. Ben buraya yarın bir ekip yollayacağım” diye seslendi.

Depremzede bir yurttaş Kılıçdaroğlu’na “Sizi 13. Cumhurbaşkanı yapacağız inşallah. 13. Cumhurbaşkanımız” dedi.

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