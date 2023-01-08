Kılıçdaroğlu’na sahnede adaylık çağrısı: Liderliğinize ihtiyacımız var

Proje tanıtım toplantısında konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Bu ülkenin sizin liderliğinize ihtiyacı var. Sahip olduğunuz yüksek adalet duygunuzdan dolayı sizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olmanız lazım” diye seslendi.

Mert ÖZ

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Esenyurt Belediyesi Proje ve Hizmet Tanıtım Toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt katıldı.

Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi'nin projelerine dair geniş bir sunum yaptı.

Bozkurt, konuşmasının sonunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek şunları söyledi:

“Bu ülkenin sizin liderliğinize ihtiyacı var. Kusura bakmayın belki kalkacak kızacaksınız. Ben şu anda Esenyurt Belediye Başkanı olarak konuşmuyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vatandaşı olarak konuşuyorum. Bunu söyleme hakkımın olduğunu düşünüyorum. Neden siz? Ben sizden daha çok Türkiye'yi bir arada tutacak başka bir kişiyi bilmiyorum.

Kişisel hırslarında arınmış, ülkemizin geleceğini kendi düşüncenizden daha çok öncelleyen başka bir kişi de bilmiyorum. Devlet tecrübesi olarak SSK'da çalıştınız, maliyede çalıştınız, CHP'yi yönettiniz. CHP'yi yönetmek bence dünyanın en büyük devletini yönetmekten daha zor. Genel başkan yardımcılarım kızmasınlar bana. Benim aklıma başka kimse gelmiyor. Bu sözlerin sonunda sahip olduğunuz yüksek adalet duygunuzdan dolayı sizin Türkiye Cumhuriyeti devleti cumhurbaşkanı olmanız lazım.”

TÜM SALON AYAĞA KALKIP SLOGAN ATTI

Kemal Deniz Bozkurt'un konuşması sırasında tüm salon ayağa kalkarak alkış tuttu, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı.

Daha sonra bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyaset yasağı hakkında şunları söyledi:

“Belediye başkanımızın koltuğunu haczettiler. Düne kadar niye öbür belediye başkanının koltuğunu haczetmiyordun? Bu belediye başkanımızın borçları mı? Diğerlerinin bütün faturaları bizim belediye başkanımıza çıkarılıyor. Ona rağmen belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim, şikayet etmeyeceksiniz, her zorluğu aşacaksınız…

Nasıl olur da biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görevden alırız bunun arayışı içindeler. Hiç kimse unutmasın, Ekrem başkanı hiç kimseye kaptırmayız. Onun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur.”

“BİR SONRAKİ SEÇİMLERDE ÇOK DAHA BÜYÜK OY ALACAĞINI BİLİYORLAR”

Seçimle gelenin seçimle gitmeyeceğini görüyorlar. Başkanın bir sonraki seçimlerde çok daha büyük oy alacağını da biliyorlar…Yargıyı sopa olarak kullanıyorlar. Buradan o savcılara da, hakimlere de sesleniyorum. Hiçbirinizin adalet duygusuna sahip olmadığınızı biliyoruz. Adalet duygusuna sahip olmayan, vicdan sahibi olmayan hiç kimsenin hakim koltuğunda oturmaya yetkisi yoktur.”

“2 OTOBÜSLE SURİYELİLERİ GÖNDERECEKTİK MÜDAHALE ETTİLER”

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün ülkelerine uğurlanacak Suriyelilerin, program öncesinde evlerinden alınarak İstanbul İl Göç İdaresi'ne götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Bugün biz belediye başkanımızın öncülüğünde 2 otobüsle Suriyeli kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye’ye gönderecektik. Hemen müdahale ettiler…Ne derseniz deyin, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla göndereceğiz. Hiçbir engeli tanımayacağız” şeklinde konuştu.