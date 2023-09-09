Kılıçdaroğlu’ndan 100. yıl paylaşımı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden partisinin 100. yılına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Eylül 1923’te kurulan partisinin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
-Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla hazırlanan, Türkiye’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında!
-Partimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. İlk günün heyecanı 100 yılın deneyimi ile ülkemiz ve halkımız için buradayız!