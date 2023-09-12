Kılıçdaroğlu’ndan 12 Eylül paylaşımı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, “İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar, darbelerle hesaplaşamaz. Unutulmamalıdır ki, 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de 20 Temmuz zihniyeti de meşruiyeti olmayan sivil darbeci rejimler de elbet hesap vermeye mecburdur" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül askeri darbesinin 43’üncü yıl dönümünde, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“İKTİDARINI 12 EYLÜL'E BORÇLU OLANLAR DARBELERLE HESAPLAŞAMAZ”

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

-İktidarını 12 Eylül'e borçlu olanlar, darbelerle hesaplaşamaz. Unutulmamalıdır ki, 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de 20 Temmuz zihniyeti de meşruiyeti olmayan sivil darbeci rejimler de elbet hesap vermeye mecburdur.

-Biz egemenliği halka veren bir siyasi geleneğin neferleri olarak; demokrasi ve hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeden, bu karanlıkları elbet aydınlığa kavuşturacağız.

-Demokratik bir Türkiye’yi milletimizle birlikte kurana dek, bir milim dahi geri adım atmayacağız.