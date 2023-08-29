Kılıçdaroğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir mesaj paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı paylaştı.
Kılıçdaroğlu, mesajında “26 Ağustos günü Büyük Taarruz ile atılan ilk adım, vatanına canını siper etmiş bir milletin tarihin en büyük mücadelesini vermesiyle 30 Ağustos günü zafere ulaşmıştır. Bu kutlu mücadelenin başkomutanı Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum” dedi.