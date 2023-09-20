Kılıçdaroğlu’ndan Adalet Bakanı’na “Veysel Şahin” sorusu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yasa dışı bahisten hüküm giyen Veysel Şahin'in apar topar tahliye edilmesini gündeme taşıdı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasa dışı bahis oynamaktan mahkum olan ancak geçen nisan ayında cezaevinden tahliye edilen Veysel Şahin hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

– Saray iktidarı kendi çıkarı ve siyasi yol haritası için yargı bağımsızlığını yok etti. Ülkemiz adına utanç verici kararlar, tek kişi istiyor diye alındı. Oysa bu kararlar, tutanakta da yazdığı üzere, Türk Milleti adına alınmalıydı.

– Mafya babalarının, uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir yere dönüştürülen ülkemizde, yargı da siyasilerle bağlantılı bu kişilere koruma kalkanı yapıldı.

HER GÜN SORMAYA DEVAM EDECEĞİM

– Şimdi bu skandallardan bir yenisi ile ilgili hem Adalet Bakanı'na hem de HSK Başkanı'na soru soracağım. Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim.

– Yasa dışı bahis baronu olduğu ve milyarlarca USD'lik serveti bulunduğu iddia edilen Veysel Şahin hakkında verilen hukuksuz kararlar ile ilgili ilk sorum:

– Adalet Bakanı ve HSK Başkanı; yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin’i tanır mısınız? Bu kişi hakkında hukuksuz bir biçimde verilen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 02.03.2023 tarihli 2023/93 Değişik İş sayılı kararından ve aynı gün üstelik 1-2 saat sonra verilen aksi yöndeki mahkemenin aynı sayılı ek kararından haberdar oldunuz mu?

VEYSEL ŞAHİN KİMDİR?

2017’de yakalanan yasa dışı bahis çetesi lideri Veysel Şahin, “7258 Sayılı Yasaya Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 21 yıl 8 ay hapis ve 1 milyon 666 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Cezası kesinleşen Şahin'in benzer suçlardan başka dosyaları da bulunuyordu. Şahin'in avukatı geçen ay müvekkilinin kesinleşmiş suçu ile derdest davalar arasında mükerrerlik ilişkisi bulunduğunu ve yeniden yargılanma yapılmasını istedi.

Dosyayı inceleyen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi 2 Mart günü, Veysel Şahin'in infazının durdurularak tahliyesine karar verdi.

Ancak tahliye kararını veren heyet aynı gün saat 22.00 sıralarında tahliye kararını iptal etti. Hakimler Savcılar Kurulu da Veysel Şahin'in infaz süresi dolmadan tahliye kararı veren mahkeme heyeti hakkında soruşturma başlattı.

Ancak 14 Nisan günü Veysel Şahin, Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.