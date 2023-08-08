Kılıçdaroğlu’ndan Akbelen paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün TBMM’de Akbelen’den gelen dostlarımızla birlikteydik. Bilsinler ki Saray’dakiler hariç 85 milyonun yüreği onlarla birlikte atıyor” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, grup konuşmasının bir bölümünü, “Bugün TBMM'de Akbelen'den gelen dostlarımızla birlikteydik. Bilsinler ki Saray'dakiler hariç 85 milyonun yüreği onlarla birlikte atıyor” notuyla yayınladı.

İkizköylü Necla Işık, şunları söyledi:

“ÖLÜRÜZ DE TESLİM ETMEYİZ”

*Akbelen Ormanı davası devam ederken haksız hukuksuzca kesilen 780 dönümlük Akbelen Ormanı yok edildi. Oranın maden çukuruna dönmemesine ses olmak için var mısınız hepiniz, ben bunun sözünü almak için buradayım.

*90 yaşındaki ninelerim adına buradayım. O ağaca sarılıp kendini siper eden Zehra Ninem adına buradayım, o da burada çünkü. Ne kaldı biliyor musunuz? Bir hapse girmediğimiz kaldı. Bir de ölmediğimiz kaldı. Hapse de gireriz.

*Gerekirse bu vatan için de ölürüz. Ölürüz de toprağımızı, köyümüzü maden canavarına teslim etmeyiz bu saatten sonra. Akbelen'in gözü kulağı burada. Buradan çıkacak kararda. Herkes dualarla uğurladı bizi dün. İyi haberler bekliyoruz hepinizden. Akbelen için, Muğla için, vatanımız için bugün ben hepinizden bunun sözünü alarak dönmek istiyorum buradan.

“SARAY'IN DIŞINDA, 85 MİLYONUN, İNSANIN YÜREĞİ SİZİNLE BERABER ATIYOR”

Kılıçdaroğlu, videoda şunları kaydetti:

“Sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunmak benim, arkadaşalrımın bütün vatanseverlerin ortak görevi. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Onur verdiniz. Birazdan arkadaşlarımız gidecek, sizin için mücadele edecek. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Asla unutmayın. Siz hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Saray'ın dışında, 85 milyonun, insanın yüreği sizinle beraber atıyor. Hakkınızı savunun. Bizler de yanınızda olacağız. Her zaman ve her yerde.”

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