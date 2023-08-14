Kılıçdaroğlu’ndan Akbelen tepkisi: Korkunç bir baskı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akbelen Ormanı için direnen köylü ve çevrecilerin alana seyyar tuvalet sokmaya çalışırken jandarmanın buna izin vermeyerek sert müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

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Akbelen Ormanı'ndaki ağaç katliamına direnen köylü ve çevreciler, temel ihtiyaçlarını karşılamak için alana seyyar tuvalet sokmak istemiş ancak buna izin vermeyen jandarma, çevrecilere biber gazı ve copla müdahale etmişti.

BU HEM BASKI HEM JANDARMA TEŞKİLATIMIZA SAYGISIZLIK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duruma tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Akbelen ormanlarında vatana sahip çıkmak için mücadele eden vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi giderememesi için, başlarına jandarma dikmek asla kabul edilemez! Bu, hem korkunç bir baskıdır hem de böyle bir emir vermek köklü Jandarma Teşkilatımıza büyük saygısızlıktır.”

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