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Kılıçdaroğlu’ndan Anıtkabir paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılında I. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılarak Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e yürüdük” dedi.

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Kılıçdaroğlu’ndan Anıtkabir paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e bu akşam yaptığı yürüyüşte çekilen fotoğrafları X (Twitter) hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun X (Twitter) hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılında I. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katılarak Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e yürüdük. Muhteşem bir kalabalık, muhteşem bir coşku ve elbette tarifsiz bir minnet duygusu vardı. Çok yaşa Mustafa Kemal. Çok yaşa Cumhuriyet.”

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