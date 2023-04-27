Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı ile ilgili projesini açıkladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceklerini açıkladı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

“Bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum” diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, “Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

“HAVACILIK TARİHİMİZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YER”

Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu:

“İçinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu, Atatürk Havalimanı. Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahip. Şimdi adını propaganda için kullandıkları insanların yetiştikleri o okulu yok ettiler. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan Hava Kuvvetleri'mizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy.

“DENSİZLER…”

Densizler böyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasp et.

“ATATÜRK OLSA GELECEĞİN YÜZYILINA HAZIRLIK YAPARDI”

Sürekli düşündüm; Atatürk yaşasaydı oranın ne olmasını isterdi? Bugün Atatürk yaşasaydı, havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu? Tabi ki hayır. O, geleceğin yüzyılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü elvermezdi.

“HAVACILIK VE UZAY ÇALIŞMALARININ MERKEZİ YAPACAĞIZ”

Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Ata'mızın adını taşıyan bu merkez havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak.

“BUNU EREN ÖZMEN VE FATİH ÖZMEN İLE YAPACAĞIZ”

Peki bunu kimlerle yapacağız? Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için, başarıları dünyaca tanınan Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız. Lütfen gençler gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada, görün.

“KENDİLERİYLE KONUŞTUM VE DAVET ETTİM”

Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pistlerde bunu yapacağız. Bir hayalim daha var; Canan Dağdeviren ile Eren Özmen'in birlikte Türkiye için çalışmalarıdır.

“BU ŞAMPİYONLAR LİGİ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞACAK”

Çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili halkım. Bu şampiyonlar ligi Türkiye için çalışacak. Bu hamleyle, yurt dışına giden beyinleri ülkemizde tutacağımız gibi; tersine beyin göçünün kıvılcımını da başlatmış olacağız.

“BUNLAR DEVLET PROJESİ OLACAK”

Bunlar devlet projesi olacak. Bay Kemal asla bunları parti propagandasına döndürmeyecek. Bizim iktidarımızda devlet devlet olacak, parti de parti. Herkes yerini bilecek.”

Kılıçdaroğlu videoya “Atatürk Havalimanı” başlığını attı.

ÖZMEN AİLESİ KİMDİR?

Kılıçdaroğlu’nun projeyi birlikte yapacaklarını açıkladığı Eren ve Fatih Özmen uzay sistemleri ve teknolojileri alanında uzman ve eski uzay araçlarının çok yönlü yeni versiyonunu yapmakta olan ‘Sierra Nevada Corporation’ (SNC) şirketinin sahipleri.

ABD'DE LİSTEYE GİREN İLK TÜRK

Eren Özmen, 2015 yılında dünyaca ünlü Forbes dergisinin hazırladığı ‘Amerika'nın Servetini Yaratan 50 Kadın' listesinde 19'uncu sırada yer almış ve listeye giren ilk Türk olmuştu.

Nevada Üniversitesi'nde iş idaresi konusunda yüksek öğretimi bulunan ve söz konusu şirkette işe başlayan Eren Özmen, eşiyle birlikte çalıştıkları SNC'yi 1994 yılında satın almıştı. Özmen çifti şirketi çok büyüterek, ABD'nin 18 eyaletinde 15 teknoloji firmasının yanı sıra, Avrupa'da da organize olup Dornier 328 uçak firmasını satın almıştı.

Özmen çiftinin şirketi uzay rekabetinde uzay istasyonlarına kargo da taşıyacak “SNC Dream Chaser” adını verdikleri uzay araçlarıyla Elon Musk, Mark Cuban, Jeff Bezos'un ardından, dördüncü sırada girmişti.

Eren Özmen Ankara Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimi için ülkeye gitmiş.

Fatih Özmen de Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans yapmaya ABD'ye gitmiş.

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