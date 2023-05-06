Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye sert yanıt

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" sözlerine verdiği yanıtta sert ifadeler kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Bahçeli, konuşmasında “2022 yılının ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine ‘hayır’ diyerek, esasen terörle mücadeleye ‘hayır’ diyen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs’ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin’i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar” dedi.

KILIÇDAROĞLU: BAY KEMAL HEPSİNİ AİT OLDUKLARI YERE GÖNDERECEK

Bahçeli’nin sözlerine, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Twitter’da SÖZCÜ’nün sosyal medya paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda “Mafyalar, militanlar, SADAT'çılar, 5'li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye'yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz!” ifadelerini kullandı.

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