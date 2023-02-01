Kılıçdaroğlu’ndan SPK’ya borsa tepkisi: Görüşeceğiz…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bugün günlük kayıp yüzde 5'i aşarken saat 17.15 itibarıyla devre kesiciler çalıştı. Yeniden başlatılmasının ardından BIST 100 endeksi, yüzde 5,29 değer kaybederek günü 4.713,39 puandan tamamladı.

Borsada yaşanan büyük kayıpların ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi.

“ÇOK ÖFKELİYİM”

Sosyal medya hesabından SPK’ya tepki gösteren CHP lideri, 5 Ocak’taki paylaşımını alıntılayarak, “Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

5 OCAK’TA NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı;

“Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!”

İlginizi Çekebilir Devre kesen Borsa günü düşüşle kapattı

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı "Bay Bay" yanıtı