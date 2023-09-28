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Kılıçdaroğlu’ndan Cevat Yurdakul’un ailesine ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, merhum Adana İl Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul’un vefatının 44. yılında İstanbul Üsküdar'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu’ndan Cevat Yurdakul’un ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 44 yıl önce Müdüriyet binasına giderken makam aracına sağ görüşlü bir grup tarafından aracına yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana İl Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un 44. yılında İstanbul Üsküdarda yaşayan ailesini ziyaret etti.

CHP liderine ziyarette, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

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