Kılıçdaroğlu’ndan Cevat Yurdakul’un ailesine ziyaret
CHP lideri Kılıçdaroğlu, merhum Adana İl Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul’un vefatının 44. yılında İstanbul Üsküdar'da yaşayan ailesini ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 44 yıl önce Müdüriyet binasına giderken makam aracına sağ görüşlü bir grup tarafından aracına yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Adana İl Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un 44. yılında İstanbul Üsküdarda yaşayan ailesini ziyaret etti.
CHP liderine ziyarette, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.