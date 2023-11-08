Kılıçdaroğlu’ndan CHP personeline veda
Kemal Kılıçdaroğlu, devir teslim töreni öncesinde CHP'de çalışan parti personeli ile bir araya gelerek vedalaştı.
CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devir teslim töreni öncesi parti personeline veda etti. Kılıçdaroğlu ile parti çalışanlarının vedalaşma görüntüleri, CHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
KILIÇDAROĞLU’NA TEŞEKKÜR PANKARTI
Öte yandan önümüzdeki saatlerde gerçekleşecek olan devir teslim öncesi CHP Genel Merkezi’ne Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı dev bir pankart asıldı. Pankartta Özgür Özel imzası ile “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, ülkemize ve partimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” sözleri yer aldı.