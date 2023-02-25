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Kılıçdaroğlu’ndan çocuklarla ilgili çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız. Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum” açıklamasını yaptı.

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Kılıçdaroğlu’ndan çocuklarla ilgili çağrı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından çocukların yaşadığı travma nedeniyle medya mensuplarına seslendi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, şu açıklamayı yaptı:

“Dün söylediğim gibi; medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız. Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum.”

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